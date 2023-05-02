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Америка не желает вести переговоры с Россией по вопросам безопасности в Европе, а Россия не будет решать проблемы, пока не получит право на ведение совместной работы по континентальной безопасности.

Санкционные ограничения и разные взгляды на обеспечение безопасности в Европе являются причинами, которые мешают начать переговорный процесс.

Запад считает, что Европа должна определять отношения между западными институтами и странами, в то время как Россия отрицает недопустимость ее участия в геополитической ориентации своих соседних государств.

Решением этой проблемы может стать компромисс между Западом и Россией и отказ от последующего расширения НАТО на восток и увеличения присутствия американских военных в Европе.

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