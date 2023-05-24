Виктор Водолацкий, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, поделился своим мнением с журналистами «Известий» относительно невыгодности для России заморозки украинского конфликта.

По словам Водолацкого, если конфликт будет заморожен, нацистский режим, установленный на Украине, останется проблемой для русского мира и русского населения. Это будет постоянной угрозой для национальной безопасности Российской Федерации, поскольку НАТО с его всеми ближними и дальними вооружениями будет находиться рядом.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил о противодействии России заморозке конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва рассматривает только возможность завершения специальной военной операции.

В свою очередь, доктор политических наук и доцент факультета мировой политики МГУ, Алексей Фененко, отметил, что заморозка конфликта будет выгодна Украине и США, но не России. Он предполагает, что за время заморозки НАТО будет поставлять различное вооружение в Украину.