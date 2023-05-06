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Россия продолжает изготавливать оружие и создает производственные мощности, чтобы выпускать новые типы вооружений, признала в ходе телемарафона замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она также отметила, что РФ ориентируется на имеющиеся на данный момент возможности и либо увеличивает объем производства, либо делает паузы.

«Россия производит и испытывает новое оружие. Когда возможность увеличивается, они что-то делают, а когда возможность уменьшается – они что-то приостанавливают», – пояснила Маляр.

Также она заявила, что ракетные и авиаудары ВС РФ по целям на Украине Киев рассматривает как тестирование собственной системы противовоздушной обороны. Впрочем, и без ее заявлений хорошо видно, что Россия использует хорошо продуманную тактику, благодаря которой выявляет и уничтожает средства ПВО противника.

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