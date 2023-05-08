Киев регулярно переносит анонсируемое еще с декабря контрнаступление, но при этом не забывает «запугивать» ВС РФ громкими и грозными заявлениями. Так, замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов высказался в том духе, что Россию накроет «волна паники», когда ВСУ начнут свою военную операцию.

Дожди на Донбассе и в южных регионах закончились, распутица постепенно исчезает, поэтому совсем скоро ВСУ перейдут к контратакующим действиям, заявил Гаврилов. Не забыл он традиционно попросить у Запада дальнобойные ракеты для ПВО, чтобы сбивать истребители ВС РФ хотя бы с дистанции в 100 километров.

«Мы начнём наше контрнаступление — когда и где, сейчас не имеет значения. И когда это произойдёт, Россия будет в панике, вы увидите много паники», – грозно сообщил замглавы военного ведомства Украины.

Также он спрогнозировал неизвестное событие, в результате которого стратегия российских ВС будет разрушена, а экономика РФ начнет снижение.