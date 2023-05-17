Украинское Минобороны признало продвижение российских войск в Артемовске (Бахмуте), пишет американское издание The New York Times. Журналисты ссылаются на заявление замглавы ведомства Анну Маляр.

Напомним, что согласно информации от Минобороны России, ВС РФ продолжают вести боевые действия за кварталы в западной части города. Они уже продвинулись вперед и сумели занять более выгодные позиции.

Кроме того, на новый и более выгодный рубеж обороны сумели выйти военнослужащие ВДВ России, которые ведут бои в районе населенных пунктов Богдановка и Красное. Там ВСУ продолжают попытки прорвать оборону и обеспечить снабжение своих сил в Бахмуте.

Напомним, 16 мая сообщалось об уничтожении путепровода у населенного пункта Красное, который использовался в качестве очередной «дороги жизни» ВСУ.