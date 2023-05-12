ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одной из своих ключевых задач главком ВСУ Валерий Залужный, впервые за долгое время появившийся на широкой публике, видит борьбу с отголосками Советской армии. Он заявил, что их в украинских войсках остается еще довольно много, передает портал “Русская весна”.

По словам Залужного, в ВСУ очень долго существовала Советская армия, но сейчас остались только ее отголоски. При этом подчиненные главкома отлично знают, что если он натолкнется на подобные явления, разбираться долго не станет, независимо от должности и звания.

Напомним, что после отказа Залужного принимать участие в заседании Военного комитета НАТО появилось множество конспирологических версий. Выяснилось, что главком ВСУ около месяца не появляется на публике. Однако 12 мая он все же посетил заседание ставки Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Киев завышает перехваты российских ракет, чтобы оправдать большой расход снарядов ПВО

Киев регулярно завышает статистику по сбитым российским ракетами, так как ему необходимо как-то оправдывать слишком большой расход зенитных снарядов. Об этом РИА Новости рассказал источник в Минобороны РФ. «Они не

Пентагон: на Украине сбили ракету “Кинжал” с помощью комплекса Patriot

Системы ПВО Patriot, переданные Украине, показывают свою эффективность. Во всяком случае так утверждают американские военные. Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер сообщил, что из указанной системы ПВО была сбита российская гиперзвуковая

Сотрудники тюрьмы только через 19 часов заметили побег двух заключенных

В одной из американских тюрем в штате Пенсильвания побег совершили два заключенных. Об этом сообщает WPVI-TV. Причем интересен тот факт, что сотрудники исправительного учреждения не замечали того, что заключенные сбежали,