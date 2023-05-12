Одной из своих ключевых задач главком ВСУ Валерий Залужный, впервые за долгое время появившийся на широкой публике, видит борьбу с отголосками Советской армии. Он заявил, что их в украинских войсках остается еще довольно много, передает портал “Русская весна”.

По словам Залужного, в ВСУ очень долго существовала Советская армия, но сейчас остались только ее отголоски. При этом подчиненные главкома отлично знают, что если он натолкнется на подобные явления, разбираться долго не станет, независимо от должности и звания.

Напомним, что после отказа Залужного принимать участие в заседании Военного комитета НАТО появилось множество конспирологических версий. Выяснилось, что главком ВСУ около месяца не появляется на публике. Однако 12 мая он все же посетил заседание ставки Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.