Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился в украинском телеэфире впервые за последние несколько недель. Данная информация распространяется в ряде Телеграм-каналов. Отмечается, что украинский главнокомандующий долгое время не был в поле зрения прессы, в связи с чем, появилось множество слухов вокруг его персоны. Были даже предположения, что он погиб во время очередной массированной атаки ВС РФ по военным объектам на Украине.

Где сейчас находится Валерий Залужный – не известно. Однако ряд неофициальных источников сообщает, что главком ВСУ пребывает на лечении в госпитале после полученного серьезного ранения. По всей вероятности, он был ранен в результате удара российскими ракетами по военным объектам в Днепропетровской области.

Ранее версию о тяжелом ранении Валерия Залужного и множестве перенесенных ранений сообщал хакер «Джокер ДНР». Также о серьезных проблемах со здоровьем главкома ВСУ заявлял Военкор Руденко.