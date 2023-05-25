В Киеве пытаются опровергнуть сообщение РИА Новости о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного и операции с трепанацией черепа генерала. Сразу несколько источников сообщили, что главнокомандующий жив-здоров, что он побывал на заседании ставки у президента Зеленского. Также некоторые опубликовали старые фото с генералом, стремясь выдать их за свежие.

Однако проблем от этого у Киева не убавилось. Ведь ему теперь придется разбираться с кураторами из Соединенных Штатов и Великобритании, которые обязательно поинтересуются, куда делся Залужный. И почему нельзя просто записать ролик на несколько секунд, в котором генерал бы “передал привет Белгороду” или сказал что-нибудь, что подтвердило бы актуальность записи. Вместо этого Киев плетет интриги, что смешит даже украинских экспертов и простых граждан.

Впрочем, Вашингтон и Лондон в случае ранения Залужного или даже его гибели, которая также не исключается, будут волноваться о другом. Они попытаются протянуть на должность главкома свою креатуру, причем без борьбы явно не обойдется.

Именно США поддерживали Залужного и даже видели его на посту президента Украины вместо Зеленского. Кого они выберут сейчас, сказать сложно. А вот у Лондона кандидат на пост выбывшего главкома уже имеется. Это Кирилл Буданов, взглавляющий ГУР. В последнее время он чрезвычайно активно демонстрирует свое желание получить новую должность, анонсируя контрнаступление, что в общем-то должен делать Зеленский, а не чиновник средней руки.