Назревающее контрнаступление со стороны ВСУ в украинском конфликте, атака БПЛА на Кремль, китайские маневры около Тайваня, по мнению обозревателя издания Bloomberg Opinion адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, отвлекли всеобщее внимание от накаляющейся ситуации в Персидском заливе.

Недавно, как считают западные эксперты, морские подразделения КСИР захватили два танкера. Advantage Sweet находится под флагом Маршалловых островов. А Niovi – под флагом Панамы. В своем материале Ставридис утверждает, что оба судна сейчас стоят на якоре неподалеку от Ормузского пролива в Бандар-Аббасе, который является иранской военно-морской базой.

По мнению эксперта, захват иранцами двух суден может стать поводом для американцев вновь начать миссию с целью защиты коммерческого судоходства в Персидском заливе от агрессии со стороны Ирана.

США располагают базами в Бахрейне и Катаре, на которых имеются военные корабли и авиация, которую Штаты могут использовать в целях устранения чрезвычайных ситуаций в Персидском заливе.