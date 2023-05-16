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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение по поводу специального Телеграм-канала, созданного специалистами ЦРУ для вербовки граждан России.

По ее словам, представителям правоохранительных органов будет очень удобно использовать базу данных, обратившихся в данный Телеграм-канал россиян, для выявления завербованных агентов среди граждан России.

Напомним, что в Телеграм-канале Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки был опубликован видеоролик с подробными инструкциями об анонимной передаче «любой информации о высшем руководстве Российской Федерации или экономике страны».

Американский телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя разведки США подтвердил, что данный Телеграм-канал используется для сбора важной информации от граждан России, в которой нуждаются специалисты разведывательной службы для анализа текущей ситуации.

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