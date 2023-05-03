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Как отмечает в своем материале РИА Новости, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец завербовал Виктора Подвального, задержанного за подготовку террористических актов на территории Крыма, еще в 2022 году в польском городе Краков. Об этом стало известно после публикации допроса подозреваемого сотрудниками ФСБ.

По словам Подвального, его завербовал еще в середине июня 2022 года во время поездки в Польшу сотрудник военной разведки и близкий друг главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Роман Машовец.

Подвальный работал на украинскую военную разведку под псевдонимом «Сократ». Причиной сотрудничества с сотрудниками украинских спецслужб подозреваемый назвал факт уклонения от мобилизации на территории Украины его сыновьями Подвальным Алексеем Викторовичем 1985-го года рождения и Подвальным Александром Викторовичем 1987-го года рождения.

В его задачи входила слежка за главой Крыма Сергеем Аксеновым, мэром Ялты Яниной Павленко и спикером парламента Владимиром Константиновым, чтобы в последующем организовать их ликвидацию, признался подозреваемый.

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