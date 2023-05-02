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Российский юрист Иван Соловьев рассказал, что россияне, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года, имеют право получить надбавку за воспитание двух и более детей. Слова специалиста приводит информационное агентство «Прайм».

Для получения данной надбавки следует обратиться в МФЦ или в Социальный фонд. Перед этим необходимо будет заполнить заявление на интернет-портале «Госуслуги» или подать заявку через «Почту России». Надбавка будет начисляться на следующий месяц после оформления перерасчета. Сумма будет высчитываться Пенсионным фондом в зависимости от порядка рождения детей и длительности срока ухода за ними. Например, уход за первым ребенком в течении года исчисляется 1.8 балла, а вот уже за полуторагодовалый уход – 2.7 баллов.

По словам Соловьева, размер набавки также будет рассчитываться индивидуально, с учетом конкретных данных и трудовой биографии работника. Поэтому итоговая сумма надбавки может отличаться у разных людей.

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