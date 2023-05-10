Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский предоставил свой прогноз для Польши на 2023 год. Такую информацию сообщило польское издание Interia. По его словам, в разжигании глобального конфликта в мире будут обвинять не Москву, а Варшаву.

По словам провидца, Польша рискует «остаться в одиночестве» из-за действий своего правительства. Он подчеркнул, что в момент, когда появится возможность договорится с Российской Федерацией и Китаем, Польша в мировом сообществе станет «козлом отпущения».

Также Яцковский упомянул о своих видениях, в которых он увидел отравленную землю на территории Польши. Экстрасенс упомянул, что ядовитые вещества, в которых заключена опасность, находятся в бочках на корабле.

Кшиштоф Яцковский отметил действия польского лидера Анджея Дуды. По его словам, президент Польши получает ложные сведения в информационном хаосе. Также он увидел серьезную угрозу для польского народа, так как многие поляки начнут вступать в военные организации.