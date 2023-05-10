Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский предоставил свой прогноз для Польши на 2023 год. Такую информацию сообщило польское издание Interia. По его словам, в разжигании глобального конфликта в мире будут обвинять не Москву, а Варшаву.

По словам провидца, Польша рискует «остаться в одиночестве» из-за действий своего правительства. Он подчеркнул, что в момент, когда появится возможность договорится с Российской Федерацией и Китаем, Польша в мировом сообществе станет «козлом отпущения».

Также Яцковский упомянул о своих видениях, в которых он увидел отравленную землю на территории Польши. Экстрасенс упомянул, что ядовитые вещества, в которых заключена опасность, находятся в бочках на корабле.

Кшиштоф Яцковский отметил действия польского лидера Анджея Дуды. По его словам, президент Польши получает ложные сведения в информационном хаосе. Также он увидел серьезную угрозу для польского народа, так как многие поляки начнут вступать в военные организации.

Вам может понравиться

Хинкл: ведущего Fox News Карлсона уволили из-за украинского президента Зеленского

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что тв-ведущего Такера Карлсона уволили из Fox News из-за его резкой критики президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждает, что надежный источник подтвердил, что увольнение Карлсона

Ситуация развернулась на 180 градусов: в Британии рассказали, что ждет Зеленского в зоне СВО

Бывший агент службы внешнеполитической разведки Британии Аластер Крук сообщил, что украинские Вооруженные силы не могут конкурировать с российской армией по всем параметрам, несмотря на оказываемую помощь западными странами. Об этом

Кнутов сообщил, что ВСУ поменяли начинку беспилотников для России и Москвы

Согласно данным военного эксперта Юрия Кнутова, российским системам радиоэлектронной борьбы становится сложнее воздействовать на украинские беспилотные летательные аппараты. Новая начинка делает украинские дроны менее уязвимыми, поскольку меняются радиочастоты и появляются