Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На протяжении последней недели российские ВС каждую ночь наносят мощные удары по военным объектам на Украине. Американское издание The Wall Street Journal поясняет, что делается это для истощения украинской системы ПВО, а также для срыва планов ВСУ по контрнаступлению.

Киев использует для уничтожения ракет и дронов-камикадзе большое количество зенитных боезарядов. По оценкам экспертов, уже к 23 мая в распоряжении ВСУ не останется противоракет, поэтому их возможности по перехвату российских средств поражения снизятся до нуля.

Кроме того, Россия точно поражает склады с боеприпасами и топливом, ангары с техникой и тяжелым вооружением. Именно из-за этого Киев вынужден откладывать контрнаступление, но время в данной ситуации работает на РФ. Авторы публикации уверены, что Запад должен ускорить процесс, отправив как можно быстрее все, что требует Украина. В этом случае у нее появится шанс успешно провести анонсируемую военную операцию.

Вам может понравиться

FT: следующие 5 месяцев станут решающими для украинского конфликта

По мнению Вашингтона, следующие пять месяцев будут иметь решающее значение для разрешения боевых действий на территории Украины и станут последним шансом для киевского режима изменить ситуацию на фронте. Об этом

Российский генерал: ВКС РФ смогут противостоять американским F-16

По украинским аэродромам уже сейчас стоит наносить упреждающие удары. Кроме этого российским войскам необходимо более решительно уничтожать места базирования западной военной техники, которую страны НАТО передают Киеву. Таким образом, будет

Ночью атакованы пункты размещения ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

В Краматорске и Константиновке поражены пункты временного размещения боевиков так называемой «Гвардии наступления». Они направлены Киевом в ДНР для усиления подразделений, ведущих боевые действия под Артемовском. В районе Богдановки и