На протяжении последней недели российские ВС каждую ночь наносят мощные удары по военным объектам на Украине. Американское издание The Wall Street Journal поясняет, что делается это для истощения украинской системы ПВО, а также для срыва планов ВСУ по контрнаступлению.

Киев использует для уничтожения ракет и дронов-камикадзе большое количество зенитных боезарядов. По оценкам экспертов, уже к 23 мая в распоряжении ВСУ не останется противоракет, поэтому их возможности по перехвату российских средств поражения снизятся до нуля.

Кроме того, Россия точно поражает склады с боеприпасами и топливом, ангары с техникой и тяжелым вооружением. Именно из-за этого Киев вынужден откладывать контрнаступление, но время в данной ситуации работает на РФ. Авторы публикации уверены, что Запад должен ускорить процесс, отправив как можно быстрее все, что требует Украина. В этом случае у нее появится шанс успешно провести анонсируемую военную операцию.