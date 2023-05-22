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Украинские военные фактически признали, что Артёмовск (Бахмут) больше ими не контролируется – его заняли российские войска. В частности, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ). Перевод соответствующей статьи приводит портал “ИноСМИ”.

По данным американского издания, Сырский рассказал, что ВСУ удерживают лишь крошечную часть Артёмовска, но при этом продвигаются с флангов.

WSJ также отмечает, что взятие Артёмовска – первая с лета прошлого года значительная победа российских сил в зоне проведения специальной военной операции.

О взятии Артёмовска 20 мая заявил основатель частной военной компании “Вагнер” Евгений Пригожин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По словам Пригожина, бойцы ЧВК штурмовали город с октября прошлого года. Эксперты полагают, что бои за Артёмовск существенно ослабили силы ВСУ перед анонсированным контрнаступлением – во время обороны украинская армия понесла значительные потери в живой силе.

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