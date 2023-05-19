Великобритания и Соединенные Штаты никак не сойдутся во мнениях относительно Украины. Лондон считает, что американцам надо быть более напористыми в то время как Вашингтон опасается спровоцировать Россию на жесткий ответ, пишет издание The Wall Street Journal.

Автор публикации Том Роган отмечает, что Британия не только передает Киеву новейшее вооружение, но и отправляет свой спецназ, который играет далеко не последнюю роль в диверсиях, устраиваемых Киевом против России.

Кроме того, когда в прошлом году британский разведывательный самолет попал под обстрел ВКС РФ, Лондон продолжил свои миссии, обеспечив сопровождение шпионских воздушных машин истребителями. Соединенные Штаты же после потери беспилотного аппарата, бесславно сгинувшего в Черном море, просто прекратили полеты, не желая обострять ситуацию.

Вашингтон отправляет оружие на Украину, однако категорически отказывается поставлять дальнобойные ракеты, истребители, другое вооружение, которое могло быть хоть как-то спровоцировать РФ. Лондон же первым принял решение о поставках тяжелых танков, снарядов с обедненным ураном и ракет Storm Shadow, которые уже через несколько дней после появления на Украине долетели до Луганска.