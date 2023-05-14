Украинский президент Владимир Зеленский во время обсуждения с военно-политическим руководством страны ситуации на фронте в формате «за закрытыми дверями» предлагал организовать операцию по захвату небольших населенных пунктов на территории России и подорвать нефтепровод, соединяющий Россию и Венгрию. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, «слитые» в Сеть.

Автор материала сообщает, что согласно опубликованным данным переписки украинского президента Зеленского с представителями военного командования, ВС Украины тщательно планировали операцию по захвату российских сел на приграничных территориях.

При этом руководство Украины, несмотря на свое обещание не использовать западное оружие для атак объектов, расположенных на территории России, не оставило данную идею.

Согласно опубликованным данным, Владимир Зеленский на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко обсуждал возможность подрыва нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Венгрию.