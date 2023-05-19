Потребности Киева в оружии и боеприпасах постоянно растут, но Европа не сумела перестроить свой ВПК таким образом, чтобы покрывать их в полном объеме. Именно поэтому уже к концу года ВСУ будут испытывать серьезные проблемы с нехваткой боевых систем, пишет издание The Washington Post.

Главная сложность – это “снарядный голод”, который наблюдается даже сейчас. Европа уже выделила 500 миллионов евро, чтобы расширить объемы производства артиллерийских боеприпасов, однако этого слишком мало. И все признаки показывают, что в дальнейшем ЕС не сможет позволить себе подобные траты.

Россия же способна гораздо быстрее адаптировать экономику под нужды армии, что и обеспечивает ее превосходство. По словам аналитиков, именно зависимость ВСУ от поставок западного оружия является критической уязвимостью Украины, с которой совсем скоро никто и ничего не сможет сделать.