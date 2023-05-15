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Членство Украины в НАТО, похоже, снова откладывается. Страны Североатлантического военного блока не будут направлять Киеву приглашение пополнить свои ряды. Об этом пишет газета Washington Post (WP) – передаёт “Лента.ру”.

Ранее предполагалось, что приглашение Киеву вступить в НАТО могло последовать после саммита, который должен пройти в июле этого года в Вильнюсе. Однако, как уверяет WP, в странах альянса сложился консенсус, что никаких приглашений пока отсылать не будут. Газета уточняет, что на вступлении Украины в НАТО настаивают государства Восточной Европы, тогда как страны Западной Европы и США призывают повременить с таким решением.

Тем не менее WP отмечает, что разногласия по поводу членства Украины в НАТО страны “пытаются преодолеть”, а кроме того Запад не намерен сворачивать военную помощь Киеву. О чём в том числе и будут говорить на саммите в столице Литвы.

В Москве неоднократно негативно высказывались относительно планов Украины вступить в НАТО. На присоединении к Североатлантическому военному блоку в настоящее время настаивают киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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