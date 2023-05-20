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Американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что государственный секретарь США Энтони Блинкен являлся «основной силой» в администрации Байдена по вопросу предоставления военной помощи Киеву. По информации источников издания, которые не называются, Блинкен разрешил тупиковую ситуацию НАТО по поводу положительного или отрицательного ответа по поставкам современных танков на Украину.

Именно госсекретарь уговорил американское руководство на передачу Киеву Abrams, несмотря на то, что Пентагону очень не нравилась эта идея. По этой причине европейские страны, в частности Германия, начали осуществлять передачу Киеву танков Leopard. В издании также говорится, что согласие Вашингтона передать F-16 для ВСУ является также «результатом регулярного давления».

Ранее в администрации американского президента заявили, что Джо Байден поддерживает намерения стран-союзников обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16.

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