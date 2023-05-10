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Украина сможет защищать себя с помощью немецкого вооружения, которое планируется производить у неё на территории. Такова одна из целей открытия предприятия концерна Rheinmetall на Украине. О соответствующей возможности заявил глава концерна Армин Паппергер в беседе с изданием Welt. Его слова приводит “Лента.ру”.

Никаких конкретных планов по созданию производства пока нет. Речь в настоящее время идёт только о намерениях. Однако в руководстве Rheinmetall заявляют, что договариваться с киевскими властями начнут в ближайшие недели.

По предварительной информации, на Украине немецкий концерн может в одиночку или совместно с украинцами создавать системы ПВО, транспорт для армейских нужд и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, среди наиболее перспективных направлений называют сборку на Украине танков Panther. В дальнейшем всё собранное вооружение на новых производствах может быть предоставлено ВСУ.

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