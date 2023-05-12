На протяжении всего минувшего дня ВСУ пытались захватить Майорск, но российским войскам удалось отбить их натиск. Противник занял два населенных пункта в окрестностях города, но прорвать оборону все же не сумел, пишет телеграм-канал WarGonzo.

Ожесточенные бои за Майорск будут продолжаться, уверены авторы публикации. На данный момент атакующие порывы Киева удается сдерживать но никто не питает иллюзий. Донбассу предстоит пресекать все новые и новые попытки ВСУ захватить город.

Напомним, что 11 мая были распространены сообщения о «прорыве обороны» ВС РФ на разных участках фронта. Минобороны заявило, что это не соответствует действительности, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему находится под контролем. Отдельные попытки ВСУ перейти в контрнаступление успешно отражены.