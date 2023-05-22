Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Альтернативой вступлению в НАТО для Украины может оказаться “израильская модель” гарантий безопасности от Соединенных Штатов, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Статью прокомментировал польский президент Анджей Дуда, который объяснил, что в рамках этой модели Украина будет в приоритетном порядке получать новейшие технологии и вооружение от Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Дуда отметил, что “израильскую модель” для Украины анонсировал президент США Джо Байден. Однако не стоит думать, что она начнет внедряться прямо сейчас. Страны Альянса потратят много времени на обсуждение, так как подобные гарантии безопасности для Киева будут направлены на вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Тем самым блок может автоматически стать участником конфликта.

Вам может понравиться

Генерал Бужинский: контрнаступление Киева не сможет прорвать оборону ВС России в зоне СВО

Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский прокомментировал «АиФ» перспективы украинского контрнаступления в зоне СВО. По

Журналист из США назвал провалом для Украины события прошлой недели

Для украинской армии сложилась плачевная ситуация. Это показали события прошлой недели. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал журналист из США Джексон Хинкл – передаёт РИА “Новости”. В своём посте

MWM: американский ЗРК Patriot способен перехватывать только устаревшие ракеты ВС России

Москва нанесла массированный ракетный удар по военным объектам, расположенным на территории Киева и в его окрестностях, ракетами различного класса, в том числе и современными гиперзвуковыми. При этом Пентагон подтвердил повреждение