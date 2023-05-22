Альтернативой вступлению в НАТО для Украины может оказаться “израильская модель” гарантий безопасности от Соединенных Штатов, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Статью прокомментировал польский президент Анджей Дуда, который объяснил, что в рамках этой модели Украина будет в приоритетном порядке получать новейшие технологии и вооружение от Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Дуда отметил, что “израильскую модель” для Украины анонсировал президент США Джо Байден. Однако не стоит думать, что она начнет внедряться прямо сейчас. Страны Альянса потратят много времени на обсуждение, так как подобные гарантии безопасности для Киева будут направлены на вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Тем самым блок может автоматически стать участником конфликта.