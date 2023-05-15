Киев продолжает замалчивать уничтожение британских боеприпасов с обедненным ураном российскими ракетами, однако Западную Украину постепенно накрывает волна паники. В настоящий момент продолжается устранение последствий удара, причем пожары тушат с применением дистанционно управляемых роботов.

Запад скупо комментирует возможное уничтожение снарядов, заявляя, что они абсолютно безвредны. Однако уровень гамма-излучения буквально за два дня существенно вырос и продолжает повышаться.

Полковник в отставке Геннадий Березин пояснил, что в результате взрыва боеприпасы полностью разрушены, что привело к возгоранию обедненного урана и образованию радиоактивного облака. Теперь его частицы будут крайне медленно оседать, повышая радиоактивный фон.

На видеозаписях, опубликованных в Сети, хорошо виднеется грибовидный столб дыма и огня, который подтверждает версию о формировании радиоактивного облака.