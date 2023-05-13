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Ранним утром 13 мая в Хмельницком на Западной Украине прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, а также власти региона.

Чуть позже появилась информация о новых взрывах, их количество достигло уже четырех и более. Кроме того, удары наносятся и по Львовской области.

Местные жители выкладывают в Сеть фотографии и видео взрывов, однако точно определить, какие поражаются цели, невозможно. Остается лишь ждать официальных сообщений. По предварительной информации, на одном из складов боеприпасов детонируют снаряды и ракеты, так как взрывы гремят уже без воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 13 мая воздушная тревога объявлялась почти по всей территории Украины. В Киеве заявляли о работе ПВО по беспилотным аппаратам ВС РФ. Также сообщалось и о взрывах в Николаеве и Запорожье.

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