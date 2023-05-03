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По мнению обозревателя издания «Взгляд», американское правительство преднамеренно заявляют о том, что стране грозит дефолт. И Белый Дом, и Конгресс решили своими заявлениями о возможном крахе мировой экономики сделать провокацию. Автор материала считает, что условий для настоящего разорения Соединенных Штатов еще нет.

Министр финансов Джанет Йеллен в своем письме к Конгрессу заявила, что уже к 1 июню страна может остаться без денег. В свою очередь, действующий лидер США Джо Байден тоже неоднократно говорил, что страна «движется к кризису потолка долга». А ведь еще в апреле были все предпосылки, что риск дефолта появится только лишь ближе к августу.

Вероятная причина всех этих разговоров кроется в уменьшении поступлений от федеральных налогов и рост ставок, ведь это увеличивает нагрузку на бюджет. Каждый раз американские власти начинают неутомимо повторять, что страна движется к дефолту. В итоге дебаты в Вашингтоне приводят к соглашению, и Конгрессом поднимается потолок государственного долга.

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