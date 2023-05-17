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Польские власти продолжают искать виновного в ситуации с упавшей в лесу на территории Куявско-Поморского воеводства ракетой, способной нести ядерный заряд. Из-за этого в стране вспыхнул настоящий политический кризис, который может стоить должности министру обороны Мариушу Блащаку, передает издание “Взгляд”.

В Польше заявляют, что обломки находились в лесном массиве с декабря прошлого года, причем власти страны даже не подозревали об их существовании. Это вызвало возмущение общественности.

Блащак заявляет, что ответственность за инцидент несет не он, а руководитель оперативного командования ВС страны, который получил информацию о летящей на Польшу ракете от Украины, но не отреагировал на нее должным образом. Сейчас проводится прокурорское расследование, которое позволит определить виновных. Но уже сейчас ясно, что кресло под министром обороны сильно зашаталось.

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