За последние несколько дней Россия активно атаковала украинские военные объекты при помощи дронов-камикадзе и ракет. Также мишенью являются оборонные комплексы, химические предприятия и склады с топливом. Издание «Взгляд» разобралось, каким образом ВС России определяют точное месторасположение складов с оружием ВСУ, ведь нанесение ударов – это одно, а вот для обнаружения цели может понадобиться немало усилий и времени.

В мае ВС России возобновили массированные ракетные атаки по тыловым объектам противника. В Минобороны заявили, что в ночь на 18 мая в результате высокоточных ударов ракетами большой дальности морского и воздушного базирования ВСУ лишились значительных запасов снарядов и других боеприпасов. Мощные взрывы прогремели в разных районах города Одесса. В результате этого нарушилась логистическая связь и уничтожены склады, в которых хранилось оружие.

ВС России добиваются ослабления наступательного потенциала украинской армии. Для обнаружения складов, где хранится украинское вооружение помогают средства спутниковой и электронной разведки. А крупные склады вооружений, существовавшие на территории Украины еще со времен Союза, обозначены на схемах и чертежах, которыми владеют в Минообороне РФ.