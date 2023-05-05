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Как сообщает издание «Взгляд», Российская Федерация готова к разрыву всех дипломатических отношений с Польшей. С таким предложением выступило руководство Совета безопасности РФ и российское дипломатическое представительство в Польше.

Отмечается, что в Кремле готовы к полному разрыву всех отношений с Варшавой, а российские послы могут уехать из Польши в любой момент. Причина этого заключается в систематическом нарушении поляками дипломатических правил.

Автор издания сообщает, что «хамским образом» польские власти заставили сотрудников российского посольства покинуть здание школы, где обучаются дети дипломатов. Также поляками были заморожены счета российского дипломатического представительства, что затруднило его деятельность. Сотрудники российского посольства в Польше заявили, что напряжение между РФ и Польшей уже достигло своего апогея. Эту информацию также подтвердил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Представители польских властей неоднократно также заявляли, что военное поражение России является смыслом существовании Польши.

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