Как отмечает в своем материале деловая газета «Взгляд», все чаще в средствах массовой информации Японии появляются статьи о недоборе кандидатов для несения службы в Военно-морских силах Японии.

Однако издание Sankei Shimbun опубликовало материал, в котором отмечает о надуманной проблеме нехватки специалистов в рядах японских военных моряков. Заполнение вакансий в военно-морских силах Японии держится на уровне в 96%, что несмотря на недобор новобранцев является очень высоким показателем.

При этом военно-морской флот Японии представляет собой довольно грозную силу, в состав которой входят современные военные корабли, способные выполнять широкий спектр задач по обеспечению национальной безопасности страны в регионе.

Необходимость постоянной модернизации военных кораблей и недобор на военную службу не мешает Военно-морским силам Японии развивать сотрудничество с другими странами в сфере морской безопасности.