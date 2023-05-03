Беспилотные аппараты – принципиально новый вид оружия, поэтому необходимо совершенствовать системы противовоздушной обороны с учетом особенностей БПЛА, рассказали изданию «Взгляд» эксперты Денис Федутинов и Алексей Рогозин.

Они прокомментировали атаку украинских дронов на Крым и отметили, что скорее всего это были беспилотники самолетного типа. Размах крыльев составляет примерно 3-5 метров, а вес – до 30 килограммов. Какие-либо подробности конструкции по видеозаписям определить достаточно сложно.

«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», — пояснил главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Также он отметил, что системы ПВО не заметили дрон, так как он летел на небольшой высоте. Кроме того, Федутинов предположил, что беспилотник запускали не с территории Украины. Не исключено, что в РФ работают вражеские ДРГ, которые и организовывают подобные акции.