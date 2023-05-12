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Жители города на Неве возмутились свалкой из цветов на Пискаревском кладбище после окончания Дня Победы 9 мая. Напомним, что возложенные губернатором Петербурга Александром Бегловым и его свитой цветы оказались собраны в мусорные мешки и выброшены на помойку.

Автор тг-канала «Доктор Турманидзе» отмечает, что таким образом Смольный демонстрирует свое формальное отношение абсолютно ко всему, включая такие великие даты.

«Выбросили цветы на помойку, ведь 9 мая кончилось»: петербуржцы возмущены поведением чиновников на Пискаревском кладбище

Автор канала также вспомнил о недавнем инциденте на Троицком мосту, когда на проекции появилось изображение солдата вермахта. Авторы акции попытались объяснить случившееся ошибкой нейросети, которая якобы сгенерировала не то изображение. Возмущенные петербуржцы потребовали ответов от администрации Беглова, без одобрения которой подобная акция попросту не могла состояться.

Позже юрист Ирина Баханович по факту инцидента обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, попросив разобраться в ситуации.

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