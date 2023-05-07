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Информацию, опубликованную в ряде украинских средств массовой информации, якобы о перехвате российской гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал» в ночь на 4 мая подтверждают в украинском командовании Военно-воздушных сил.

При этом в украинском сегменте Сети появилось изображение с обломками очень похожими на часть российской ракеты «Кинжал». Опубликованные снимки очень сильно напоминают останки, упавшей российской ракеты вследствие технических неисправностей в сентябре 2022 года в Ставропольском крае.

Интересно, что сразу после публикации в украинских СМИ информации о перехвате гиперзвуковой ракеты ВС России командование ВВС Украины отказалось комментировать данную новость. Однако уже через несколько дней командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук, а потом и спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщили, что в небе над Киевом была перехвачена ракета «Кинжал» при помощи американского ЗРК MIM-104 Patriot.

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