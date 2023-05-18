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С вечера 17 мая ВС РФ наносят один из самых мощных массированных ударов по Украине с начала специальной военной операции. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил, что все началось с Одесской области, где в результате взрывов уничтожены склады с западным вооружением и другие объекты военной логистики ВСУ. После этого места скопления резервов были уничтожены в ближних тылах от Херсона до Харьковской области.

«Всю ночь у России заканчивались ракеты…», – не без иронии прокомментировал атаку военный аналитик Владимир Корнилов.

Подоляка также сообщил об ударах, наносимых ближе к утру, в результате которых прогремели взрывы в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областях и в Киеве.

«Вероятно, наши сегодня попытаются нанести киевскому району ПВО ещё одно поражение. Не исключено, что это ещё не всё. Но даже если больше ничего не случится, это, пожалуй, самая массовая (по масштабам) атака российских ВКС, если не считать первых дней проведения СВО», – цитирует аналитика портал “Царьград”.

Кроме того, на большей части территории Украины сейчас вновь объявлена воздушная тревога, поэтому массированные удары еще не закончились.

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