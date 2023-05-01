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По словам Владимира Рогова украинские Вооруженные силы закончили переброску своих сил на запорожское направление, которые ранее находились в центральной части страны.

От отметил, что все три бригады уже находятся сейчас на запорожском направлении и рассредоточиваются. Так,  боеприпасы и военная техника 46-й десантно-штурмовой бригады находятся в Павлограде. Рогов уточнил, что речь идет о 116-й и 118-й бригадах территориальной обороны и 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что удар российских войск по Павлограду ослабил ресурсы тридцати шести бригад украинских ВС, которые были подготовлены для наступления. Он также отметил, что российские войска поразили запасы материалов и взрывчатых веществ для оперативно-тактических ракетных комплексов «Гром-2» и ликвидировали два дивизиона украинских комплексов С-300.

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