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Боевики ВСУ удерживают лишь несколько объектов на западе Артемовска и постоянно отступают, хотя ранее они заявляли, что до 9 мая намерены стоять насмерть. После провала они нашли новую мотивацию и пытаются закрепиться хотя бы в населенных пунктах Ивановское и Хромово, пишет портал «Военное обозрение».

Ранее появилось видео с атакой ЧВК «Вагнер» на многоэтажные дома у воинской части в Артемовске, где боевики удерживают последний серьезный укрепрайон. При этом Киев заявляет, что ВС РФ «успеха не достигли», что Хромово и Ивановское по-прежнему под контролем ВСУ.

Именно эти села, а также улицы на окраинах города сейчас упоминают в своих видеозаписях боевики. О ключевых объектах они больше не упоминают, так как практически все многоэтажные здания для них потеряны. В несколько домов «музыканты» вошли совершенно неожиданно для противника через проломы в стенах, застав ВСУ врасплох.

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