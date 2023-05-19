Российские ВС активно задействуют все виды артиллерийского вооружения для отражения атак ВСУ на Лисичанском и Соледарско-Бахмутском направлениях, передает портал «Русская весна».

Боевики ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах в окрестностях Артемовска, однако сделать это им не удается. Подразделения, продвигающиеся к городу, жестко останавливает артиллерия.

В районе Краматорска и Константиновки, где сосредоточены крупные силы противника, действуют ракетные подразделения Южного военного округа. Они атакуют боевиков из РСЗО. За минувшие сутки уничтожены позиции сил специальных операций ВСУ, а также 28-й механизированной бригады.

У населенных пунктов Красное и Ступочки неподалеку от Артемовска, по врагу бьют термобарические снаряды тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Что-либо противопоставить им ВСУ не в состоянии.

Также рядом с населенным пунктом Орехово-Васильевка выявлена и уничтожена позиция 120-мм миномета, а под Серебрянкой – гаубица Д-30.