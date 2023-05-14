Мирных жителей в некоторых населённых пунктах Харьковской области сейчас нет. Однако здания, сооружения, подвалы и так далее в настоящее время служат ВСУ для обороны территории, которая расположена вблизи линии боевого соприкосновения. Несколько сёл в регионе фактически превращены в укрепрайоны. Об этом РИА “Новости” рассказал командир одного из танковых батальонов Западного военного округа.

“Бай” – такой позывной у офицера – отметил, что попыток наступления на харьковском направлении со стороны ВСУ не наблюдается. По всей видимости, украинская армия бросила все силы в этом регионе на удержание территории. В то же время российские войска не дают ВСУ возможности нарастить здесь превосходство, ежедневно обстреливая укреплённые районы. Соответствующие задачи выполняют в том числе и танкисты, добавил “Бай”.

Со слов российского военного, выезды со стрельбой по укрепрайонам противника в Харьковской области осуществляются в ежедневном режиме.