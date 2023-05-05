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Согласно сообщению Министерства обороны РФ, российскими военнослужащими за минувшие сутки на Херсонском направлении был ликвидирован личный состав ВСУ, бронированные машины, гаубицы и военные автомобили.

В сводке российского оборонного ведомства говорится, что в ходе огневого поражения за минувшие сутки было уничтожено около 80 военнослужащих ВСУ, 15 единиц боевых бронированных машин, 23 военных автомобиля, три гаубицы Д-30, гаубицу Мста-Б и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика.

По сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российскими подразделениями за минувшие сутки на Херсонском, Запорожском, Южнодонецком направлениях в общем было ликвидировано порядка 170 человек личного состава ВСУ, танки и гаубицы, в том числе и модель М777 американского производства.

Конашенков также подчеркнул, что под населенным пунктом Новомихайловка ДНР российскими военнослужащими была отражена атака украинских ДРГ.

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