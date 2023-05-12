Украинские ВС имеют кое-какие локальные успехи на флангах в окрестностях Артемовска, но в городе ситуация остается для них крайне тяжелой, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-каналы боевиков ВСУ.

Буквально пару дней назад Киев бравировал «контрнаступом», который якобы должен привести к «восстановлению» контроля над городом. Однако сейчас риторика существенно изменилась, а «масштабный прорыв» превратился в «небольшие локальные успехи».

«Сегодня целый день битва за школу на Корсунского. По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна», – сообщает один из боевиков.

Также он призывает тех, кто находится «в тылах», не особо радоваться. Нынешняя ситуация якобы внушает оптимизм, но говорить о каких-то серьезных достижения еще слишком рано.