В период майских праздников Украина может организовать несколько крупных террористических актов, которые будут нацелены на центральные регионы России, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что интенсивных атак следует ждать ближе к 9 мая, так как одной из целей Киева является испортить РФ празднование Дня Победы.

Эксперт Станислав Крапивник, ранее служивший в американской армии, согласился с тем, что ВСУ могут атаковать центр России. Также он не исключил возможность террористической атаки на Калининградскую область со стороны Польши. По его словам, украинские диверсанты могут проходить подготовку как в этой стране, так и в Прибалтике, после чего попытаться нанести удар.

При этом Крапивник отметил, что обнаружение диверсантов в этих государствах вполне могут стать Casus belli – поводом для вооруженного противостояния с ними, поэтому захотят ли они так рисковать, сказать сложно.

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотника ВСУ были сбиты системой РЭБ над Кремлем. В пресс-службе назвали этот инцидент террористической атакой и попыткой покушения на президента России Владимира Путина.