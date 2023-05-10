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Украинское командование приступило к массовой переброске войск из Харьковской и Сумской областей на территорию части Запорожской области, находящейся под контролем киевского режима. Такая информация появилась в Телеграм-канале «Иди и смотри». Авторы канала ссылаются на сведения местного населения. По утверждению очевидцев, колонны украинской техники из Харьковской и Сумской областей движутся в сторону юга – через Днепропетровску область к Запорожью.

Стоит отметить, что многие военные эксперты и аналитики ранее заявляли  о важности Запорожского направления. Ведь именно там, по мнению большинства экспертов, украинское командование планирует начать свое контрнаступление.

Врио Запорожской области Евгений Балицкий неоднократно сообщал о концентрации больших формирований ВСУ на севере части Запорожской области, контролируемой украинскими властями. По его данным, численность украинской группировки на данном направлении составляет 40 тысяч человек.

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