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Западная часть Артемовска постоянно обстреливается украинскими боевиками, ВС РФ проводит ответные атаки, совершая внезапные вылазки из-за кварталов и нанося удары артиллерией, надежно прикрытой городскими стенами, сообщил портал “Русская весна”.

В самом Артемовске нет боевых действий, однако все еще удерживающие под контролем несколько высот в окрестностях боевики практически постоянно стреляют по городу.

На записи, опубликованной военными корреспондентами, видно, как над городом поднимаются столбы дыма после артиллерийских ударов противника. Потеряв всякую надежду восстановить контроль над Артемовском, украинская армия пытается хотя бы нанести максимальный вред ВС РФ.

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