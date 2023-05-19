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Бывший пресс-секретарь Народной Милиции ЛНР подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Донецком направлении в зоне спецоперации украинское командование всеми способами пытается восполнить потери в живой силе, возникшие в ходе ожесточенных сражений в зоне боевых действий.

В публикации Марочко, размещенной в Телеграм-канале, отмечается, что командованием ВСУ перебрасываются резервы в районы населенных пунктов Часов Яр и Артемовск (украинское название Бахмут). Переброска войск осуществляется на тех участках, где необходимо восполнение безвозвратных потерь живой силы.

Марочко также подчеркнул, что часто ВСУ, выезжая для эвакуации раненных украинских бойцов, в медицинских машинах перевозят военных с целью замены солдат, уже выбывших из строя.

Ранее Марочко сообщал, что минометчики ВСУ активно ведут обстрелы на Купянском направлении. По его словам, минометные взводы противника тесно сотрудничают со своими разведывательными подразделениями.

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