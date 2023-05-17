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В Asia Times появился материал, автор которого утверждает, что военнослужащие ВСУ, находящиеся в Бахмуте (прежнее название Артемовск), будут эвакуироваться из города. Журналист отмечает, что операцию по выводу украинских сил из населенного пункта командование осуществит до наступления нынешних выходных.

По словам автора статьи, если этого не произойдет, то украинские боевики, находящиеся в северной и южной частях Артемовска, будут ликвидированы российскими бойцами или взяты в плен. Журналист также подчеркнул, что ожесточенные бои за Бахмут – это «битва Зеленского», так как украинский президент приказал удерживать населенный пункт всеми средствами и силами – любой ценой.

Также отмечается, что после поражения ВСУ в Артемовске украинское командование столкнется с еще большей проблемой набора контрактников. К тому же, командная структура ВСУ также остается под вопросом, ведь главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и генерал Александр Сырский, предположительно, погибли в результате ракетного удара по военному штабу или находятся под арестом.

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