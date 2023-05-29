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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал завод шампанских вин, расположенный в Артемовске. Предприятие останется в частной собственности после передачи города подразделениям Минобороны РФ.

Глава «оркестра» напомнил, что в данный момент «музыканты» передают военным территории, которые занимали длительное время. Среди объектов оказались склады местного завода шампанских вин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

«Все убрано, все почищено, все клети пронумерованы, все бутылки лежат на месте. Две фуры отгрузили женщинам украинским на 8 Марта, все остальное в целости и сохранности. И мое личное убеждение: есть два государства, заморозили где-то там российские активы, Россия приняла решение забрать там какие-то заводы, еще что-то. Государственное имущество — это вопросы государства, а частная собственность — это частная собственность», — подчеркнул Пригожин.

Он заметил, что владелец завода по-прежнему имеет право забрать шампанское и сырье, находящееся в зданиях. Большая часть бутылок и баков уже опечатана и вскоре будет передана военным.

«Здесь все как стояло, все так и стоит. Даже две бутылочки здесь были вниз для того, чтобы определять готовность, они так и стоят. Бирочки, паспорт. Вот, все здесь, вот это вот здесь было разбито — это не наша работа. А вот это вот, видимо, мы набезобразничали. В общем, утеряна одна бутылка — надо будет разобраться какая и деньги оставить на полочке», — заявил лидер «музыкантов».

Он заключил, что переданный объект занимает большую территорию. Склады протянуты на несколько километров, в них находятся миллионы бутылок. Именно поэтому важно сохранить их в качестве неприкосновенной частной собственности.

ЧВК «Вагнер» полностью заняла Артемовск 20 мая, на проведение операции по его освобождению ушло 224 дня. С 25 мая, согласно заявлению Евгения Пригожина, «оркестр» выводит подразделения в тыловые лагеря на отдых и переподготовку, а позиции передает Минобороны.

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