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Украинские ВС зачастили с разведками боем для выявления слабых мест в обороне ВС РФ, они подвозят к линии соприкосновения боеприпасы и топливо, стягивают технику и личный состав. Все это – признаки скорого контрнаступления, пишет РИА Новости.

Обозреватель издания Андрей Коц напоминает, что нечто подобное наблюдалось и осенью, когда ВСУ пошли в контратаку в Харьковской области. Они намерены действовать также и под Запорожьем, могут пойти в наступление на Токмак и Пологи, чтобы уже оттуда выйти на Бердянск и Мелитополь. И тем самым восстановить выход к Азовскому морю. Но это только в случае успеха.

Достаточно крупная группировка ВСУ накапливается и в Угледаре, который также является перспективным для Киева. Ведь отсюда он может выйти к Волновахе и перерезать трассу, соединяющую Мариуполь с Донецком.

Не исключены и попытки контрнаступления в Артемовске, который для ВСУ стал городом-крепостью. Здесь Киев надеется устроить внешнее кольцо для ВС РФ и затем восстановить контроль над Бахмутом.

Киеву сложно выбрать одно из направлений, так как ставки невероятно высоки. Если наступление будет провальным, то западные союзники с гораздо меньшим энтузиазмом отправлять ВСУ оружие на миллиарды долларов. И в результате Украина быстро проиграет. Если же она достигнет успеха в контрнаступлении, то партнеры снимут все ограничения и дадут Киеву любое вооружение, включая дальнобойные ракеты и истребители натовского образца.

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