Татьяна, жительница города Артемовска, рассказала о страшном инциденте, связанном с угрозой со стороны украинских военнослужащих. Во время их отступления из города они угрожали взорвать дом, в котором находились мирные жители, спрятавшиеся в подвале, пишет ТАСС.

В подвале находилось около 40 человек, включая детей. На первом этаже дома располагались вооруженные силы Украины. Жители слышали, как они возились там некоторое время, а затем ушли.

Мужчины из подвала вышли, чтобы увидеть, что происходит снаружи. Они увидели странные шланги противопожарной системы, длиной около 5 метров, с проводками на одном конце. Однако они не могли разобраться, что это и для чего.

Позже российские бойцы, которые эвакуировали людей из подвала, рассказали, что дом был заминирован. Такие же шланги были обнаружены на 1-м и 9-м этажах, где находилось около 60 кг тротила. Только тогда люди вспомнили, что несколько дней назад украинские солдаты приходили и угрожали заминировать дом, если они не уйдут. Однако они не покинули свое убежище.

Со слов Татьяны, это была попытка похоронить людей заживо.