После потери Бахмута (ранее Артемовск) командование украинской армии попытается выстроить мощную линию обороны в районе населенного пункта Красное, расположенного на автомобильной дороге Бахмут-Константиновка, и провести мощные контратаки с флангов, чтобы взять город в кольцо.

По информации украинских ресурсов со ссылкой на источник в Генштабе, вооруженные силы Украины оставили свои позиции в населенном пункте Хромово (Артемовское). Все подразделения украинской армии отошли на новые рубежи обороны, расположенные в селе Красное.

План украинского военного командования заключается в сдерживании дальнейшего продвижения российских сил путем создания мощного укрепрайона в населенном пункте Красное. При этом генерал Сырский не оставил идеи реализовать военную операцию по окружению ЧВК «Вагнер» в Артемовске путем контратак с флангов.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение из Артемовска, в котором заявил о полном освобождении города от украинских боевиков 20 мая.