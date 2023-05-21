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Командование ВС Украины попытается всеми силами сдержать продвижение российских сил в районе села Красное, находящегося на трассе Бахмут-Константиновка. При этом подразделения украинской армии отступили со своих позиций, расположенных в населенном пункте Хромово (Артемовское). Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВС Украины.

Киевский режим не сообщает о потере контроля над Бахмутом (ранее Артемовск). Согласно официальным сводкам украинского Генштаба, подразделений ВСУ все еще ведут ожесточенные боевые действия в квартале «Самолет». Похожая ситуация складывалась и после освобождения российскими войсками Соледара, когда в Киеве признали потерю контроля над городом только спустя 10 дней.

По данным украинских источников, заявление о падении Бахмута сможет сделать Зеленский после своего возвращения из Японии. В настоящий момент ВСУ отступили в район села Красное, где они собираются сдерживать дальнейшее продвижение российских сил. При этом украинские СМИ пытаются сместить информационный акцент с обороны Бахмута, на сражение на его флангах. Украинский ЦИПСО продвигает нарративы, что основное сражение за город пройдет на его флангах.

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